Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Yerlikaya'dan Halit Gürsel paylaşımı

        Bakan Yerlikaya'dan Halit Gürsel paylaşımı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Halit Gürsel ve şehitlerimizin aziz hatırası için belgesel hazırlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 21:10 Güncelleme: 15.07.2025 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yerlikaya'dan Halit Gürsel paylaşımı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında yayınlanan özel belgesele ilişkin yaptığı paylaşımda "Belgeselimiz Halit Gürsel ve şehitlerimizin aziz hatırası için hazırlandı. Biz; tarihin her sayfasına şanla, şerefle imzasını atmış büyük bir milletiz." dedi ve şöyle devam etti:

        "Metanetliyizdir biz…Her zorlukla beraber bir kolaylık olduğuna iman ederiz. Merhametliyizdir… Güçlünün değil; haklının, mazlumun yanında durur; darda olanın yardımına koşarız.

        Yüreğimiz, vatan aşkıyla çarpar bizim. Şehitler tepesini boş bırakmayız. Amma!… İhaneti de, hainlerin arkasında duranları da asla affetmeyiz! İşte o hainlerin karşısında sıradağlar gibi duran kahramanlarımdan biri de polisimiz Halit Gürsel'di. Halit henüz 27'sindeydi. Diyarbakırlıydı. 8 kardeşin en büyüğüydü.

        O ihanet gecesinde şehitler yurdu Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığındaydı. Hainlerin bombasıyla şehadete erdi. İşte bu belgeselimiz Halit Gürsel ve şehitlerimizin aziz hatırası için hazırlandı. Vatanımız uğruna şehadete eren kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Makamları ali olsun."

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Yağmur hasreti sona eriyor
        Yağmur hasreti sona eriyor
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!