        Bakan Yerlikaya'dan Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin paylaşım

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında 10 ton kokain ele geçirilen gemiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'de 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 16:42 Güncelleme: 18.01.2026 - 16:42
        Bakan Yerlikaya'dan kokain operasyonuna ilişkin paylaşım
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Uluslararası sularda seyir halindeyken bir gemiye İspanya güvenlik birimlerince düzenlenen operasyonda aralarında 4 Türk, bir Sırp, bir Macar ve 7 Hint uyruklu olmak üzere toplam 13 mürettebat gözaltına alınmış, 10 ton kokain ele geçirilmişti. Söz konusu operasyonla bağlantılı olduğundan şüphelenilen şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam eden çalışmalar sonucu, İstanbul merkezli Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladık. İstanbul Emniyet Müdürümüzü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.️"

        Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyona ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

