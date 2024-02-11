Bakan Yumaklı'dan fotokapanın görüntülediği çizgili sırtlan paylaşımı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fotokapana yansıyan çizgili sırtlanın görüntülerini paylaştı.
Giriş: 11.02.2024 - 17:50 Güncelleme: 11.02.2024 - 17:54
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün fotokapanımızın misafiri 'çizgili sırtlan'. Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel. Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz" dedi.