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        Haberler Yaşam Bakan Yumaklı'dan fotokapanın görüntülediği çizgili sırtlan paylaşımı

        Bakan Yumaklı'dan fotokapanın görüntülediği çizgili sırtlan paylaşımı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fotokapana yansıyan çizgili sırtlanın görüntülerini paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 17:50 Güncelleme: 11.02.2024 - 17:54
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün fotokapanımızın misafiri 'çizgili sırtlan'. Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel. Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz" dedi.

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        #haberler
        #çizgili sırtlan

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