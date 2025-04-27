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        Haberler Gündem Bakan Yumaklı: Gıda denetimlerimiz aralıksız sürüyor

        Bakan Yumaklı: Gıda denetimlerimiz aralıksız sürüyor

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Vatandaşımızın sofrasına ulaşacak her ürün bizim için emanettir. Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermiyor, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 20:25 Güncelleme: 27.04.2025 - 20:25
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        Bakan Yumaklı: Gıda denetimlerimiz aralıksız sürüyor
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda, "Vatandaşımızın sofrasına ulaşacak her ürün bizim için emanettir. Konya’da bir işletmede tespit ettiğimiz uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettik, firmanın üretim iznini iptal ettik ve suç duyurusunda bulunduk. Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermiyor, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

        Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından imha edilen peynirlerin görüntülerini de paylaştı.

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