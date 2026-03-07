Canlı
        Haberler Gündem Güncel Bakanlardan Fatma Nur öğretmenin ailesine taziye ziyareti | Son dakika haberleri

        Bakanlardan Fatma Nur öğretmenin ailesine taziye ziyareti

        İstanbul'da görev yaptığı okulda öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ailesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, taziye ziyaretinde bulundu

        Giriş: 07.03.2026 - 01:02
        Bakanlardan Fatma Nur öğretmenin ailesine taziye ziyareti
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde öğrencisi F.S.B (17) tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in, memleketi Konya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğretmen Fatma Nur Çelik'in annesi Rukiye Arıcan ve kardeşi Cihan Çelik'e başsağlığı dileklerini iletti.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

        Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla anne Rukiye Arıcan'a taziyede bulundu. Bakan Tekin, merhum öğretmenin adının görev yaptığı okula verileceğini söyledi.

        Ayrıca Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da bir caddeye merhum öğretmenin adının verileceğini açıkladı.

        Öte yandan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu kararıyla Fatma Nur Çelik'in oğlunun yükseköğrenim hayatının sonuna kadar eğitim masraflarının karşılanacağı belirtildi.

        Van'da okulda dehşet: Çocuğuna kartopu atan öğrenciyi koridorda darp etti

        Van'ın Edremit ilçesinde bir veli, çocuğuna kartopu attığı iddia edilen 8 yaşındaki öğrenciyi okul koridorunda darp etti. Küçük çocukların gözü önünde yaşanan şiddet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

        #Fatma Nur Çelik
        #Konya
        #İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
        #Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
        #haberler
