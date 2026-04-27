        Bakanlık duyurdu! Artvin merkezli 4 ilde operasyon: 35 gözaltı

        Bakanlık duyurdu! Artvin merkezli 4 ilde operasyon: 35 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Artvin merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı, 28'i tutuklandı" denildi

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 15:25
        4 ilde operasyon: 35 gözaltı
        İçişleri Bakanlığı, Artvin merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Artvin merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 28'i tutuklanırken, 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Yakalanan şüphelilerin; internet siteleri üzerinden insanları dolandırarak haksız kazanç sağladıkları, kendilerini avukat olarak tanıtıp telefonla aradıkları kişilerden para talep ettikleri ve ödeme yapmayan vatandaşları tehdit ettikleri tespit edildi.

        Şüphelilere ait 75 milyon TL değerinde; 2 adet taşınmaz, 5 adet taşınır ve 333 adet banka hesabına tedbir kararı uygulandığı bildirildi.

        Açıklamanın devamında "Halkımızın huzur ve güvenliği için güvenlik güçlerimizle birlikte 7/24 suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi.

