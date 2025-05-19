Bakanlıktan aldatıcı reklamlara 125 milyon TL para cezası

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 5 ayında Reklam Kurulu tarafından aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 661 dosya hakkında durdurma cezası verildiğini ve 125 milyon 281 bin 151 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 357 sayılı toplantısında karara bağladığı 65 dosyadan 56'sı mevzuata aykırı bulundu ve bu dosyalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplamda 10 milyon 495 bin 800 TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 5 dosyada tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla erişim engeli tedbirinin uygulanmasına karar verildi. 2025 yılı mayıs ayı toplantısıyla birlikte 2025 yılının ilk 5 ayında Reklam Kurulu tarafından toplam 736 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Bu kapsamda; aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 661 dosya hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 125 milyon 281 bin 151 TL idari para cezası verildi.

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MANİPÜLE ETMEYE YÖNELİK UYGULAMALAR İNCELEMEYE ALINDI

Reklam Kurulu'nun mayıs ayı toplantısında, tüketicilerin rasyonel karar alma süreçlerini etkileyecek şekilde hazırlanan ara yüz tasarımları ile internet siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde tüketicilerin normal şartlarda karşılaşmayacakları mal ve hizmetleri veya satıcı/sağlayıcıları ön plana çıkarmaya yönelik uygulama ve reklamlar denetlendi. Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilemeye yönelik söz konusu tanıtımlarda bulunan 6 firma hakkında yaklaşık olarak 3,5 milyon TL idari para cezası ile anılan reklamları durdurma cezası verilmesine ve söz konusu internet sitelerinin erişiminin engellenmesine karar verildi.