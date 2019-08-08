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Bakanlıktan son açıklama: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kaldı. Vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merakla araştırıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan bayram tatiline ilişkin yeni bir açıklama geldi. Peki Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte Bayram tatiline dair detaylar...

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? soruları araştırılmaya devam ediyor. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar bayram tatil süresini sıkça sorguluyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına dair Bakan Ersoy'dan son açıklama geldi. İşte Kurban Bayramı tatili detayları...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK 2019?

11 Ağustos pazar günü başlayacak 2019 Kurban Bayramı 4 gün sürecek ve 14 Ağustos çarşamba günü sona erecek. Turizmciler perşembe ile cuma günlerinin de tatil ilan edilmesini ve bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasını isterken, Ankara Ticaret Odası (ATO) çalışma motivasyonunu düşürdüğünü belirterek bayram tatilinin uzatılmamasını istedi. Konuyla ilgili son sözü hükümet söyleyecek. Hükümetten ilk açıklama ise dün Bakan Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak yöneltilen soru üzerine Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmadığını ifade etti.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 9 gün tatil talepleriyle ilgili şunları söyledi: "Zaten yerlerin çoğu dolu. Ben öğrendim otelci arkadaşlardan. Öyle bir ihtiyaç (Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması) olduğunu da sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum'da otellerin hepsi dolu."

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.

Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

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