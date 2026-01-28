Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakım yaptığı makineye sıkıştı

        Bakım yaptığı makineye sıkıştı

        İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir orman ürünleri fabrikasında pres makinesinin bakımını yaptığı sırada sıkışan 27 yaşındaki tekniker Sedat Ç. ağır yaralandı; olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 18:40 Güncelleme: 28.01.2026 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakım yaptığı makineye sıkıştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki orman ürünleri fabrikasında bakımını yaptığı pres makinesine sıkışan tekniker Sedat Ç. (27) ağır yaralandı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2’nci Cadde'de faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Bakım teknikeri Sedat Ç., bir anlık dikkatsizlik sonucu bakımını yaptığı pres makinesine sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Sedat Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Teknikerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Oyuncu Ufuk Özkan, ziyaret ettiği hastalarla yıllar sonra aynı akıbeti paylaştı

        Karaciğer yetmezliği teşhisiyle sevenlerini üzen oyuncu Ufuk Özkan'ın tedavisinde uygun donörün bulunması için süreç devam ederken ünlü oyuncunun 2011 yılında Antalya'da bir hastanenin Organ Nakli Bölümü'nde donör bekleyen hastaları ziyaretine ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. 15 yıl önceki ziyareti...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde