Bakım yaptığı makineye sıkıştı
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir orman ürünleri fabrikasında pres makinesinin bakımını yaptığı sırada sıkışan 27 yaşındaki tekniker Sedat Ç. ağır yaralandı; olayla ilgili inceleme başlatıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki orman ürünleri fabrikasında bakımını yaptığı pres makinesine sıkışan tekniker Sedat Ç. (27) ağır yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2’nci Cadde'de faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Bakım teknikeri Sedat Ç., bir anlık dikkatsizlik sonucu bakımını yaptığı pres makinesine sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Sedat Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Teknikerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
