        Yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıktı

        Antalya'da apartman sakinlerinin başvurusu sonucu bakıma muhtaç haldeki yaşlı adam bakımevine yerleştirilirken, evinde biriktirdiği çöp ve atık malzemeler Kepez Belediyesi ekiplerince temizlendi

        Giriş: 29.12.2025 - 12:56 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:15
        Ağır koku ihbarıyla ortaya çıktı!
        Antalya'da apartman sakinlerinin başvurusu sonucu bakıma muhtaç haldeki yaşlı adam bakımevine yerleştirilirken, evinde biriktirdiği çöp ve atık malzemeler Kepez Belediyesi ekiplerince temizlendi.

        Ünsal Mahallesi 5118 Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayanlar aynı apartmanın giriş katında kendisine ait dairede bakıma muhtaç halde yaşamını sürdüren 75 yaşındaki Şaban C. isimli vatandaşın evinde biriktirdiği çöpler ve gelen ağır koku nedeniyle ilgili kurumlara müracaatta bulundu.

        BAKIMEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

        Kepez Belediyesi ekipleri ilk olarak adreste yaptıkları ön incelemede adreste tek başına yaşayan Şaban C.'nin ev içerisinde atık malzeme ve çöpleri biriktiğini, sağlığa elverişsiz şartlar altında yaşamını sürdürdüğünü tespit etti. Apartman sakinleri ve belediye ekiplerinin müracaatı sonrası bakıma muhtaç olduğunu belirlenen Şaban C. Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınarak bakımevine yerleştirildi.

        DETAYLI TEMİZLİK VE İLAÇLAMA YAPILDI

        Yaşlı adamın devlet korumasına alınmasının ardından Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü Çevre Sağlığı Bölümü ekipleri evin temizlenmesi için Kepez İlçe Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu'na başvuruda bulundu. Yapılan yazışmaların ardından alınan izinle Kepez Belediyesi ekipleri bugün sabah saatlerinde adreste temizlik çalışması yaptı.

        2 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

        Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adreste yapılan çalışmada yaklaşık 2 kamyon çöp çıkarıldı. Atık malzeme ve çöplerin alınmasının ardından ekipler daire içerisinde detaylı temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        65 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon

        Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "65 ilde uyuşturcu madde satıcılarına yönelik son 1 haftadır polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 354,5 kg uyuşturucu madde ile, 647 bin 798 adet uyuşturucu hap el

        #Antalya
