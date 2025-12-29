Yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıktı

Antalya'da apartman sakinlerinin başvurusu sonucu bakıma muhtaç haldeki yaşlı adam bakımevine yerleştirilirken, evinde biriktirdiği çöp ve atık malzemeler Kepez Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Ünsal Mahallesi 5118 Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayanlar aynı apartmanın giriş katında kendisine ait dairede bakıma muhtaç halde yaşamını sürdüren 75 yaşındaki Şaban C. isimli vatandaşın evinde biriktirdiği çöpler ve gelen ağır koku nedeniyle ilgili kurumlara müracaatta bulundu.

BAKIMEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Kepez Belediyesi ekipleri ilk olarak adreste yaptıkları ön incelemede adreste tek başına yaşayan Şaban C.'nin ev içerisinde atık malzeme ve çöpleri biriktiğini, sağlığa elverişsiz şartlar altında yaşamını sürdürdüğünü tespit etti. Apartman sakinleri ve belediye ekiplerinin müracaatı sonrası bakıma muhtaç olduğunu belirlenen Şaban C. Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınarak bakımevine yerleştirildi.

DETAYLI TEMİZLİK VE İLAÇLAMA YAPILDI

Yaşlı adamın devlet korumasına alınmasının ardından Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü Çevre Sağlığı Bölümü ekipleri evin temizlenmesi için Kepez İlçe Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu'na başvuruda bulundu. Yapılan yazışmaların ardından alınan izinle Kepez Belediyesi ekipleri bugün sabah saatlerinde adreste temizlik çalışması yaptı.