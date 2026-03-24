        Bakırköy'de "E-İMAR" dönemi başladı

        Bakırköy Belediyesi "E-İMAR" uygulamasını tanıttı

        İstanbul'un Bakırköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen "E-İMAR" uygulaması tanıtıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.03.2026 - 15:18
        Bakırköy'de "E-İMAR" dönemi başladı
        İstanbul'un Bakırköy Belediyesi'nin imar hizmetlerinde dijital dönüşümü hedefleyen "E-İMAR" uygulaması düzenlenen lansman toplantısıyla tanıtıldı.

        ANKA'nın haberine göre, belediye yetkilileri ve ilgili birimlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, yeni sistemin işleyişi hakkında kapsamlı bilgi verildi. Tanıtımda, imar süreçlerinin daha hızlı, şeffaf ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla geliştirilen E-ÇAP sisteminin detayları paylaşıldı.

        Yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren ÇAP başvuruları tamamen dijital ortama taşınacak ve başvurular, E-ÇAP platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

        Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen lansmanda katılımcılara uygulamanın kullanımına ilişkin bilgilendirme yapılırken, E-İMAR projesinin Bakırköy'de modern, hızlı ve güvenli belediyecilik hizmetlerinin önemli bir adımı olduğu vurgulandı. Belediye, yeni sistemle birlikte imar başvurularında zaman kaybının önüne geçmeyi hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayram Sabahı - 22 Mart 2026 (Bayram Çocuklar İçin Ne Demek?)

        Hürmüz krizinin ne kadar farkındalar? Trump çıkış arıyor ama bulamıyor mu? Güvendiği dağlara kar mı yağdı? Trump-NATO savaşı daha da kızışır mı? Baklavayı bayram ikramlarının vazgeçilmezi yapan ne? İyi bir baklavanın sırrı ne? Baklava yeni akımlar tutuyor mu? Kötü baklava nasıl anlaşılır? Baklava al...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kötü havada bayram ettiler
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Aşkını uçurdu
        Aşkını uçurdu
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Evlat vahşeti! Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı!
        Evlat vahşeti! Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!