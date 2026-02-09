Habertürk
        Haberler Gündem Bakırköy'de otel sahibinden rüşvet aldığı iddia edilen zabıta tutuklandı

        Bakırköy'de otel sahibinden rüşvet aldığı iddia edilen zabıta tutuklandı

        Bakırköy'de ruhsat işlemleri karşılığında otel sahibi A.İ.'den rüşvet aldığı iddia edilen Bakırköy Belediyesi'nde görevli zabıta memuru B.Y., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 23:31 Güncelleme: 09.02.2026 - 23:31
        Rüşvet alan zabıta tutuklandı
        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakırköy Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapmakta olan B.Y. hakkında, otel sahibi A.İ.’den ruhsat işlemlerine ilişkin olarak rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirilen şüpheli B.Y. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

