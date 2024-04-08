Balat'ta tarihi hamamda yangın
Fatih Balat'ta bulunan tarihi Tahta Minare Hamamı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Giriş: 08.04.2024 - 23:21 Güncelleme: 08.04.2024 - 23:21
Yangın, saat 22.00 sıralarında, Balat Vodina Caddesi'nde bulunan tarihi Tahta Minare Hamamı'nda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken çevredeki vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına yardım etti. Yangın, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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