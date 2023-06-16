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Haberler Gündem 3. Sayfa Balat’ın kabusu olan çeteye dava açıldı!
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Silahlı saldırılar, değnekçilik, evlere çökme! Balat'ın kabusu olan çeteye dava açıldı

İstanbul Fatih'teki Balat Mahallesi'nin binalarına ve arsalarına zorla çöken, değnekçi çete üyelerinin soruşturması tamamlandı. 30 şüpheli hakkında 3 yıl ile 195 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

Balat’ın kabusu olan çeteye dava açıldı!
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DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianameye göre çete lideri Mesut Baraj’dı. Baraj’ı, kamuoyu ünlü gece kulübü Ruby’nin önünde yanındaki kadınla beraber dayak yediği görüntülerle tanımıştı. Ancak sonrasında Baraj, adamlarını gönderip mekanı kurşunlattı.

SİNEMACIYA SALDIRDILAR

Kamuoyuna yansıyan başka bir vukuatları ise Sinemasal Kültür Sanat Derneği’nin kiraladığı yere çökmek istemeleriydi. Dernek başkanı Enes Kaya, Balat’ın ortasında gündüz vakti silahlı saldırıya uğramıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle Kaya isyan etmiş, çetenin icraatlarını şikayetçi olarak tek tek anlatmıştı.

BALAT POPÜLERLEŞTİ, KİRALAR ARTTI

Fatih Balat’ın tarihi dokusu, renkli evleri, çekilen diziler son dönemde semti turizm açısından adeta cazibe merkezlerinden biri haline getirdi. Semtin popülerliğinin artması, açılan mekanlar nedeniyle ilgi görmesi gayrimenkul ve kira fiyatlarında da artışa neden oldu.

METRUK BİNALARA İLGİ ARTTI

Talep arttıkça bölgede otel, otopark, iş yeri ihtiyacı da arttı. Ancak tarihi dokunun bozulmaması için yeni yapıların inşa edilmesine izin verilmeyen Balat’ta, insanlar eski, metruk binalara ve dükkanlara yöneldiler. Balat’taki değişim ve artan gayrimenkul bazı insanları illegal yollara da sürükledi.

KİLİT KIRIP İÇERİ GİRDİLER

İddianameye göre Mesut Baraj ve beraberindekiler, daha önce karıştıkları suçlar nedeniyle ilçede nam salmıştı. Sahiplerinin sık uğramadığı binaları ve daireleri öğrenip kilitlerini kırarak içeri girdiler. Gayrimenkulleri sahiplerinin rızası olmadan kullanıp, tehdit ve şiddet uygulayarak ele geçirmeye çalıştılar. Arsaların üzerinde haksız ve kanunsuz şekilde otopark işlettiler.

DEĞNEKÇİLİK YAPTILAR

Değnekçilik yapan çete üyeleri, gezmek için Balat’a gelen vatandaşların otomobillerini sokağa park etmelerine müsaade etmeyip, “Mahallenin ağabeyiyiz, sokak bize ait, devlet gelse bizi buradan çıkaramaz” diyerek dövdüler.

RUBY SALDIRISINI YAPTILAR

Örgüt tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen 14 ayrı eyleme yer verilen iddianamenin devamında, Mesut Baraj’ın 8 Eylül 2022’de yanında bulunan İnci Cennet E. ve Recep Ç. ile eğlenmek için gittikleri Ortaköy’deki Ruby isimli eğlence mekanında yaşamış oldukları tartışma sonrası mekanın güvenlik görevlileri tarafından darp edildikleri ve olay yerinden ayrıldıkları anlatıldı.

Daha sonra örgüt liderinin darp edildiği mekanın önüne 2 motosikletle gelen örgüt üyesi şüpheliler Selman Ç., Süleyman C., Ferdi K., Şeyhmus Y.'nin intikam almak amacıyla silahla saldırı düzenlemek istedikleri belirtildi. Ruby’de çalışanların da silahla karşılık vermesi üzerine karşılıklı çatışmanın yaşandığı, şüpheliler Selman Ç., Ferdi K. ve Şeyhmus Y. ile bir arkadaşı ile eğlenmek amacıyla Ruby'e giden müşteki Mesut Güneş’in boynundan yaralandığı ifade edildi.

195 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Örgütün kurucusu ve lideri olduğu öne sürülen Mesut Baraj’ın da aralarında bulunduğu 30 şüphelinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma”, “nitelikli yağma”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “nitelikli tehdit”, “mala zarar verme”, “konut dokunulmazlığını ihlal etme”, “parada sahtecilik”, “ruhsatsız silah bulundurma”, “kasten yaralama”, “hırsızlık”, “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na muhalefet”, “tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçlarından 3 yıl 7 ay ile 195 yıl 9 ay arsında değişen hapisle cezalandırılması istendi. Enes Kaya’nın da aralarında yer aldığı 14 kişi ise müşteki olarak yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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