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        Haberler Gündem Kastamonu'da balık deposuna düşen iki kişi zehirlendi! - Güncel son haberler

        Kastamonu'da kayık içerisindeki balık ambarına düşen iki kişi zehirlendi

        Kastamonu'da balıkçılara ait bir kayıkta feci bir kaza meydana geldi. Olayda iki işçi, kayıktaki balık deposuna düştü. Zehirlenen iki işçinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 10:11 Güncelleme: 26.10.2023 - 10:26
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        Balık deposuna düşen iki kişi zehirlendi!
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kayıkta bulunan balık ambarına düşen iki işçi, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İHA'nın haberine göre Sinop'tan Kastamonu açıklarına balık tutmak için gelen Başoğlu Kayık, Karadeniz'de avlandıktan sonra İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyüne yanıştı.

        Bu sırada kayıkta bulunan Hüseyin Hep (48), kayıktaki balık ambarına düştü. Balık ambarına düşen arkadaşını kurtarmak isteyen Emrah Salman da ambara düştü.

        Balık ambarına düşen Emrah Salman ve Hüseyin Hep zehirlendi. Diğer balıkçılar tarafından kurtarılan Salman ve Hep, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Burada ilk müdahaleleri yapılan Salman ve Hep, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Salman ve Hep'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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