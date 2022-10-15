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Balık fiyatları düşecek mi ve ne kadar? Palamut bereketi devam ediyor!

İstanbul’da balık tezgâhları palamut balığıyla doldu taştı! Palamuttun 1 kilosu 70 lira civarında satılmaya başlandı

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  • Balık fiyatları düşecek mi ve ne kadar? Palamut bereketi devam ediyor!

    PALAMUT SEZONU BİTİYOR!

    Balık tezgahlarında palamut bolluğu 2 aydır devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda palamuttun 4 tanesi 100 liraya satılıyordu. Şimdi ise ağırlık olarak yağlanan ve etlenen palamutların tanesi 70 liradan satılmaya başlandı.
  • Balık fiyatları düşecek mi ve ne kadar? Palamut bereketi devam ediyor!

    Hamsi ve çinekop gibi balıkların ise palamutların azaldığı dönemde gelmesi bekleniyor. Balıkçılar çarşısında hamsinin kilosu şu anda 70 liradan, çinekop 120, istavrit ise 80 liradan satılmaya başlandı.
  • Balık fiyatları düşecek mi ve ne kadar? Palamut bereketi devam ediyor!

    "BUZLUKLARI PALAMUTLA DOLDURUN!"

    Palamut balığında sezon sonuna yavaş yavaş geliniyor. Balıkçılara göre 60 – 70 lira olan palamuttun fiyatı normal. Bir palamut ile iki kişi doyabiliyor. Balıkçılar dondurucuların palamutla doldurulmasını öneriyor. Bir ay kadar daha devam edecek olan palamut sezonu yerini hamsi ve çinekopa bırakacak.
  • Balık fiyatları düşecek mi ve ne kadar? Palamut bereketi devam ediyor!

    BALIK FİYATLARI

    Palamut 1 kilo - 60 -70 TL

    Hamsi 1 kilo - 70 TL

    Çinekop 1 kilo - 120 TL

    İstavrit 1 kilo - 80 TL

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