İstanbul Maltepe’de tıka basa dolu minibüs, kapısı açık şekilde ilerlediği sırada bir genç kız minibüsten yola düştü.

İHA'nın haberine göre olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşti. İçerisi balık istifi yolcu olan bir hatlı minibüs, yolda kapısı açık şekilde ilerliyordu. O sırada minibüsün içerisinde bulunan bir genç kız bir anda minibüsten düştü. Genç kız o sırada arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çevredeki vatandaşlar ile minibüsten inen yolcular, hemen genç kızın yardımına koştu. Hafif yaralanan gence ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kız, tedavi edilmek üzere ambulans ile hastaneye götürüldü.

Genç kızın tıka basa dolu minibüsten düşme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüs ilerlerken, genç kız bir anda yola düşüyorlar, çevredeki vatandaşlar ile minibüsteki yolcular da gence yardım etmek için yanlarına gidiyor.