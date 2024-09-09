Balık tutacakken kabusu yaşadılar!

Su altı dalgıçları ile baraj gölünde arama yapan ekipler, 3 saat sonra Salih A.'nın cansız bedenine ulaştı. Salih A., otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. İsmail A. ve Mehmet Emin S., sağlık ekipleri tarafından tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.