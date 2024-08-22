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        Haberler Gündem Güncel Balık tutmaya gittiği nehirde can verdi | Son dakika haberleri

        Balık tutmaya gittiği nehirde can verdi

        Erzurum'da 8 yaşındaki çocuk, balık tutmak için gittiği Aras Nehri'nde akıntıya kapılarak boğuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 09:30 Güncelleme: 22.08.2024 - 09:31
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        Balık tutmaya gittiği nehirde can verdi
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        Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Yılanlı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 8 yaşındaki Muhammet Ünlü, köyün yakınlarından geçen Aras Nehri'ne balık tutmaya gitti.

        Nehre giren çocuk bir anda akıntıya kapıldı. Gözden kaybolan Muhammet'i bulamayan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi.

        Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Muhammet Ünlü'yü aramaya çalışması başlattı.

        Nehre dalış yapan kurbağa adamlar talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaştı.

        Küçük Muhammet'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Erzurum
        #boğulma
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