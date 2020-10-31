Bunun nedeni, balıkta bulunan omega 3 yağ asitlerinin sağlığımız için birçok yararı olmasıdır. Bu yağ asitleri vücudumuzu çeşitli hastalıklara karşı korur. Eğer önerilen miktarda balık tüketmiyorsanız, sağlığınız için gerekli omega 3’ü balık yağı takviyeleri ile alabilirsiniz. Balık yağının içerisinde yaklaşık %30 oranında omega 3 yağları bulunur, geri kalanını diğer yağlar oluşturur. Artı olarak, balık yağları genellikle bazı A vitamini ve D vitaminini de içerir. Balıkta bulunan omega 3’ler, bazı bitkilerde bulunan omega 3 yağ asitlerine göre daha yararlıdır. Balık yağındaki başlıca omega 3’ler; eikozapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA) iken, bitki kökenli omega 3 içerisinde temel olarak alfa-linolenik asit (ALA) bulunur.

Balık Yağının Faydaları Nelerdir?