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Balıkçı oltasına 'cansız beden' takıldı

İzmir'in Konak ilçesinde, sahilde balık tutan vatandaşın oltasına cansız beden takıldı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerce denizden çıkarılan erkeğe ait cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

Balıkçı oltasına 'cansız beden' takıldı
İHA

İzmir'in Konak ilçesinde, balıkçı oltasına cansız beden takıldı. Cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Göztepe Sahili Yelkenli İskele mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sahilde balık tutan bir vatandaş, oltasına gelen ağır bir cisim olduğunu fark etti. Daha sonra oltasına cansız beden takıldığını fark eden vatandaş, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri geldi. Cansız beden, deniz polisi tarafından kıyıya çıkartıldı. Yapılan incelemede 40'lı yaşlarda olduğu düşünülen ve bir erkeğe ait olan cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı.

Cansız beden, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin araştırılması ve kimlik belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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