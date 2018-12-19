Alınan bilgiye göre, Marmaraereğlisi ilçesinde 2 kişi tekne ile balık avlamak için denize açıldı. İlçeden Marmara Denizi'ne balık avlamak için açılan ve kimlikleri açıklanmayan iki kişi, kayığın su aldığını fark ederek yardım istedi.

Bu kişiler, bölgede avlanan diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kayık ise suya gömüldü. AA'nın haberine göre; kıyıya çıkarılarak kontrol için hastaneye götürülen iki balıkçının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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