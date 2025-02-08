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        Haberler Gündem Güncel Balıkçılar 5 gündür denize açılamıyor | Son dakika haberleri

        Tekirdağlı balıkçılar 5 gündür denize açılamıyor

        Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle 5 gündür avlanamıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 18:40 Güncelleme: 08.02.2025 - 18:40
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        Balıkçılar 5 gündür denize açılamıyor
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        Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle 5 gündür avlanamıyor.

        Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın sert estiğini söyledi.

        Balıkçıların hava şartlarından dolayı mecburi paydos ettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Poyrazın etkili olması, balıkçıları olumsuz etkiliyor. Poyrazın sert esmesi, avlanmayı güçleştiriyor. Bütün balıkçılar havanın dinmesini bekliyor. Pazartesiye kadar poyrazın etkili olması bekleniyor. Rüzgarın dinmesiyle balıkçılar, ağ atmaya başlayacak" diye konuştu.

        Poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarına demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker de havanın normale dönmesini bekliyor.

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