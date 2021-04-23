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Bursa'da balıkçıların ağına tarihi eser takıldı

Türkiye’nin beşinci büyük gölü İznik'te gümüş balığı avlayan balıkçıların ağlarına tarihi bir taş takıldı. Üzeri el işlemeli ve oymalı taşın hangi döneme ait olduğu merak konusu oldu

Balıkçıların ağına takıldı... Heyecan yarattı - Haberler
Balıkçıların ağına takıldı... Heyecan yarattı
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İHA

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü'nde gümüş balığı avlayan İznikli balıkçılar, bir günde 15 tona yakın balık çıkarmaya başladı.

İHA'nın haberine göre göldeki bolluk balıkçıları sevindirirken, bir tarihi eserin balıkçıların ağına takılması heyecana neden oldu.

İznik Taş İskele Mevkisi'nde balık avlayan İznik Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri sert bir cisim fark etti.

Tarihi taş olduğu iddia edilen sütunun üzerinde kabartmalar ve şekiller olduğu ifade edildi.

Tarihi eser olduğu öne sürülen sütunun hangi döneme ait olduğu ise İznik Müze Müdürlüğü'nün yapacağı değerlendirme sonrası belli olacak.

Uzmanlar ise İznik Gölü'nün içinde keşfedilen bazilikaya dikkat çekerek, gölün içinde çok sayıda tarihi eserin olduğunu ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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