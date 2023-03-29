Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Balıkesir'de 4 katlı apartmanda kalorifer kazanı patladı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 4 katlı apartmanda kalorifer kazanı patladı. Olayda 2 kişi hafif yaralandı.

Balıkesir'de 4 katlı apartmanda kalorifer kazanı patladı
İHA

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 48 daireler olarak bilinen sitenin bir bloğunda kalorifer kazanı patladı. Evde bulunan iki kişi olayı hafif yaralı olarak atlattı.

Sabah saatlerinde Dursunbey İlçe merkezi Esentepe mevkiinde bulunan 48 daireler sitesindeki bir apartmanın giriş katındaki kalorifer kazanında patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle kazan dairesinin üstündeki bir evin beton zemini çökerken, bir üst dairenin zemini ise büyük hasar aldı. 4 katlı apartmandaki bazı dairelerin cam ve çerçeveleri parçalandı. Patlama sonrası çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazan dairesi üzerindeki evde yaşayan Sabri Adak ve oğlu İlhan Adak patlama sonrası hafif yaralı olarak adeta enkaza dönen evden kurtuldular.

Olay yerinde inceleme yapan Dursunbey Belediyesi inşaat mühendisleri binanın tedbir amacı ile boşaltılmasını istedi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı önünde engel yok
GÜNDEM "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı önünde engel yok"
Seçimlerde sandık görevlisi nasıl olunur? YSK seçim görevlisi başvuru şartları ve yöntemi
GÜNDEM Sandık görevlisi nasıl olunur?
AÖL sınav tarihleri 2023: 2. dönem AÖL sınavları online mı? MEB takvimi ile Açık Lise sınavları ne zaman?
GÜNDEM MEB takvimi ile 2. dönem AÖL sınavları ne zaman?
24 milyon liralık dolandırıcılık! Bitcoin Safiye'nin vurgun yöntemi bilirkişi raporunda! - Son dakika haberler
GÜNDEM Bitcoin Safiye'nin vurgun yöntemi bilirkişi ...
Son dakika: Millet Partisi'nden, 'Millet İttifakı' ismi için YSK'ya itiraz
GÜNDEM Millet Partisi'nden, 'Millet İttifakı' adına YSK'ya ...
Anneden cinayet itirafı! Bebeğini öldürüp evi yaktı - Güncel haberler
GÜNDEM Anneden cinayet itirafı! Bebeğini öldürüp evi yaktı
Son dakika haberleri: Gıda Denetçileri Derneği açıkladı! İstanbul'da "Sucuk yerine ot yediriyorlar!"
GÜNDEM Gıda Denetçileri Derneği açıkladı! "Sucuk yerine ot ...
Son dakika deprem haberleri: Hatay Rönesans Rezidans'ta bekleyiş sürüyor!
GÜNDEM "İlk 3 gün tüm hava boşluklarını alevler sardı!"
EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ müjdesi! 2023 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak ve kimlere ödenecek? Emekli ikramiyesi hesaplama
GÜNDEM Emekli bayram ikramiyesi 2023 ödemeleri
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi ziyaret edecek
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi ziyaret edecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.