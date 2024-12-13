Balıkesir'de aranan hükümlü, dövme randevusunda yakalandı

Bandırma'da, 7 ayrı suçtan hakkında 12 UYAP aranma kaydı ve toplamda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A.A. (25), kendisini müşteri gibi arayarak, dövme yaptığı işletmeye gelen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 7 ayrı suçtan hakkında 12 UYAP aranma kaydı ve toplamda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A.A'nın ilçeye geldiğinin tespit edilmesinin ardından kapsamlı bir araştırma başlatıldı.