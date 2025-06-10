Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Giriş: 10.06.2025 - 18:16 Güncelleme: 10.06.2025 - 18:16
Bigadiç ilçesi Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
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