Balıkesir'de ambulans devrildi: 4 yaralı

Balıkesir'de Erdek-Bandırma karayolu üzerinde meydana gelen kazada içerisinde hasta ve sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans devrildi.
Akşam saatlerinde Erdek’ten Bandırma’ya hasta götüren 38 H 1827 plakalı ambulans şoförü, Bandırma yolu üzerinde bulunan depolarının bulunduğu bölgede, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan ambulans, yol kenarına devrildi. İHA'nın haberine göre; kazada ambulansın içerisinde bulunan 1 hasta ve 3 sağlık görevlisinin yaralandığı öğrenildi.
Bir süre kapanan yol daha sonra trafik ekiplerinin kaza yerine gelmesiyle birlikte ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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