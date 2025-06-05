Balıkesir'de traktörle çarpışan motosikletli öldü
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Balıkesir-Savaştepe karayolunda ilerleyen İsa Aydın (53) idaresindeki motosiklet, Karacalar Mahallesi Tütünlük yol ayrımında Murat Ç. (28) yönetimindeki traktörle çarpıştı.
AĞIR YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Aydın, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesine oradan da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Aydın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir süre tek yönden ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.