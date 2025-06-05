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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de traktörle çarpışan motosikletli öldü | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de traktörle çarpışan motosikletli öldü

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 02:51 Güncelleme: 05.06.2025 - 04:59
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        Traktörle çarpışan motosikletli öldü
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        Balıkesir-Savaştepe karayolunda ilerleyen İsa Aydın (53) idaresindeki motosiklet, Karacalar Mahallesi Tütünlük yol ayrımında Murat Ç. (28) yönetimindeki traktörle çarpıştı.

        AĞIR YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

        AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Aydın, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesine oradan da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Aydın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir süre tek yönden ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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        #Balıkesir
        #Savaştepe
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