Balıkesir'de edinilen bilgiye göre, Dursunbey ilçesi İstasyon Mahallesinde geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında M.Ç. (38) eşi N.Ç.'ye (37) ikametlerinde şiddet uyguladı.

BABASINI SIRTINDAN BIÇAKLADI

İHA'daki habere göre olay sırasında çocukları R.E.Ç.'nin (14) annesini korumak amacıyla babası M.Ç'yi ekmek bıçağı ile sırt bölgesinden bıçakladığı öğrenildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan kız çocuğu C.Ç. (16) bacağından hafif derecede yaralandı. İki şüpheli 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dursunbey Devlet Hastanesine sevk edildi. Baba M.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ederken, R.E.Ç. gözaltına alındı.