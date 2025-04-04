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        Haberler Gündem Balıkesir haberleri: Annesini döven babasını öldürdü! 14 yaşında katil

        Annesini döven babasını öldürdü! 14 yaşında katil!

        Balıkesir'de, aile içinde yaşanan kavga kanlı bitti. Annesine şiddet uygulayan babasını sırtından bıçaklayan 14 yaşındaki çocuk, babasının katili oldu. Zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:44 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:44
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        Annesini döven babasını öldürdü! 14 yaşında katil!
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        Balıkesir'de edinilen bilgiye göre, Dursunbey ilçesi İstasyon Mahallesinde geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında M.Ç. (38) eşi N.Ç.'ye (37) ikametlerinde şiddet uyguladı.

        BABASINI SIRTINDAN BIÇAKLADI

        İHA'daki habere göre olay sırasında çocukları R.E.Ç.'nin (14) annesini korumak amacıyla babası M.Ç'yi ekmek bıçağı ile sırt bölgesinden bıçakladığı öğrenildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan kız çocuğu C.Ç. (16) bacağından hafif derecede yaralandı. İki şüpheli 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dursunbey Devlet Hastanesine sevk edildi. Baba M.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ederken, R.E.Ç. gözaltına alındı.

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