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        Balıkesir'de orman yangını

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 17:42
        Balıkesir'de orman yangını

        Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde orman yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kırsal Naipler Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında orman yangını başladı. Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait tüm ekipler, alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 20 arazöz ve 120 personelin yanı sıra 7 su ikmal aracı takviye olarak gönderildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Dursunbey Ramazan FİLİZ

        2023-07-14 17:41:38

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