Avşa Adası'nda otluk arazide yangını

Mehmet BAKİ/MARMARA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda otluk arazide henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındı.

Marmara İlçesi'ne bağlı Avşa Adası'nda, Çiftlik mevkinde saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan 2 helikopter, 2 planör uçak, karadan ise 1 arazöz, 2 vidanjör ,3 itfaiye aracı ve 2 kepçe ile müdahale edildi. Yangın yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 dönüm arazinin zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Marmara Mehmet BAKİ

2023-07-15 15:03:17