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        Marmara Adası'nda maki yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 22:58
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        Marmara Adası'nda maki yangını
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        Mehmet BAKİ/ MARMARA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Marmara Adası'nda, Kaltepe mevkisindeki makilikte yangın çıktı. Alevler bir eve de sıçrarken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 

        Yangın, saat 21.00 sıralarında Marmara Adası, Kaltepe mevkisindeki makilikte çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler bir eve de sıçrarken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını yerleşim bölgesine sıçramadan kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Marmara Mehmet BAKİ

        2023-08-21 22:57:23

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