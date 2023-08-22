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        Marmara Adası'nda maki yangını (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 00:11
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        Marmara Adası'nda maki yangını (3)
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        KONTROL ALTINA ALINDI

        Marmara Adası, Kaltepe mevkisindeki makilikte çıkan yangın, yerleşim bölgesine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına toplam 27 araç ve 122 personelle müdahale edilirken, ilk belirlemelere göre 8 hektar alan ile bir ev zarar gördü. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve kesin hasar tespiti için inceleme başlatıldı. (DHA)Hatice DAĞLI/MARMARA (Balıkesir), (DHA)FOTORĞAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Marmara Mehmet BAKİ

        2023-08-22 00:10:15

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