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        Burhaniye'de plaj voleybolu şöleni

         Balıkesir'inBurhaniye ilçesi, Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) düzenlediği Plaj Voleybolu Avrupa Kupası organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ören Plajı'nda 4 gün süren maçlarda büyük heyecan yaşandı. Organizasyona kadınlar ve erkeklerde Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Azerbaycan, Çekya, Estonya, Ermenistan, Fransa, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Moldova, Slovenya ve İspanya olmak üzere toplam 11 ülkeden 40 takım katıldı. Karşılaşmalarda erkeklerde Azerbaycan, kadınlarda ise Slovenya takımları birinci olurken, Türkiye de ikinci sırayı elde etti. Final maçları ile sona eren karşılaşmalarda tribünleri dolduran yüzlerce sporsever takımlara destek verdi. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Yazgan ve Oktay Erbalaban ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Voleybol Federasyonu yetkileri tarafından verildi.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:56 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:00
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        Burhaniye'de plaj voleybolu şöleni
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         Balıkesir'inBurhaniye ilçesi, Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) düzenlediği Plaj Voleybolu Avrupa Kupası organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ören Plajı'nda 4 gün süren maçlarda büyük heyecan yaşandı. Organizasyona kadınlar ve erkeklerde Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Azerbaycan, Çekya, Estonya, Ermenistan, Fransa, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Moldova, Slovenya ve İspanya olmak üzere toplam 11 ülkeden 40 takım katıldı. Karşılaşmalarda erkeklerde Azerbaycan, kadınlarda ise Slovenya takımları birinci olurken, Türkiye de ikinci sırayı elde etti. Final maçları ile sona eren karşılaşmalarda tribünleri dolduran yüzlerce sporsever takımlara destek verdi. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Yazgan ve Oktay Erbalaban ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Voleybol Federasyonu yetkileri tarafından verildi.  

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir / Burhaniye - Sefer TALAY / BURHANİYE,

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