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        Balıkesir'de yangında ev kullanılamaz hale geldi, ahırdaki inek öldü

        BALIKESİR'inBigadiç ilçesinde yığma taş evde çıkan yangın, 1 saatlik müdahale ile söndürüldü; ahırdaki inek öldü, ev de kullanılamaz hale geldi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 12.11.2023 - 14:10
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        Balıkesir'de yangında ev kullanılamaz hale geldi, ahırdaki inek öldü
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        BALIKESİR'inBigadiç ilçesinde yığma taş evde çıkan yangın, 1 saatlik müdahale ile söndürüldü; ahırdaki inek öldü, ev de kullanılamaz hale geldi. 

        Kırsal Anıtlar Mahallesi'nde oturan Hatice Demir'e ait yığma taş evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki arazözler ile alevlere müdahale edildi. 1 saat süren çalışma ile alevler söndürüldü. Demir'in yangın sırada evde olmadığı anlaşılırken, alttaki ahırda bulunan inek öldü. Soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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