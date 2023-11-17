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        Boşandığı iki çocuğunun annesini boğazını keserek öldürdü

        BALIKESİR´inGönenilçesinde Ayşe Acar (46), bir süre önce boşandığı 16 yıllık eski eşi Cemil Fidan (46) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Hakkında, uzaklaştırma kararı bulunan Cemil Fidan'ın cinayetten önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda eski eşini kastederek, "Öfkeyle oturursam zararsız kalkmam, benim Allah'a bir can borcum var onu da verdiği gibi alır herkes attığı adıma dikkat etsin" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 18:48 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:50
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        Boşandığı iki çocuğunun annesini boğazını keserek öldürdü
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        BALIKESİR´inGönenilçesinde Ayşe Acar (46), bir süre önce boşandığı 16 yıllık eski eşi Cemil Fidan (46) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Hakkında, uzaklaştırma kararı bulunan Cemil Fidan'ın cinayetten önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda eski eşini kastederek, "Öfkeyle oturursam zararsız kalkmam, benim Allah'a bir can borcum var onu da verdiği gibi alır herkes attığı adıma dikkat etsin" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

        Olay, dün Gönen ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Gönen Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Ayşe Acar, 16 yıldır evli olduğu Cemil Fidan'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşandı. Boşanmayı kabullenemeyen Fidan, eski eşi ve 2 kızının annesi Ayşe Acar'ın, Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eski eşinin evine giden Fidan ile Acar arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik sırasında Ayşe Acar, eski eşi Fidan tarafından boğazı kesilerek hayatını kaybetti. Cinayet sonrası polis merkezine giden Cemil Fidan'ın itiraf etmesiyle olay ortaya çıktı. Eve gelen polis ve sağlık görevlileri Ayşe Acar'ın boğazından bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEHDİTLER SAVURDU

        Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Cemil Fidan hakkında, eşinin şikayeti üzerine evden uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Katil zanlısı Fidan'ın cinayetten önce, sosyal medya hesaplarından, eşini kastederek, "Öfkeyle oturursam zararsız kalkmam benim Allah'a bir can borcum var onu da verdiği gibi alır herkes attığı adıma dikkat etsin" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. 

        Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan Cemil Fidan, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken; Ayşe Acar'ın Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesi yakınlarınca alınarak gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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