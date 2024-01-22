Ayvalık'ta fırtına; yelkenli tekne karaya oturdu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle halatı kopan yelkenli tekne, sürüklenerek karaya oturdu.

Ayvalık'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısından sonra etkisini artıran fırtına zor anlar yaşattı. Hızı zaman zaman saatte 75 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle halatı kopan 'Sim' adlı yelkenli tekne Sefa-Çamlık mevkisinde karaya oturdu. Yelkenlinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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