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        Ayvalık'ta fırtına; yelkenli tekne karaya oturdu

        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle halatı kopan yelkenli tekne, sürüklenerek karaya oturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:53 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:55
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        Ayvalık'ta fırtına; yelkenli tekne karaya oturdu
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        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle halatı kopan yelkenli tekne, sürüklenerek karaya oturdu.

        Ayvalık'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısından sonra etkisini artıran fırtına zor anlar yaşattı. Hızı zaman zaman saatte 75 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle halatı kopan 'Sim' adlı yelkenli tekne Sefa-Çamlık mevkisinde karaya oturdu. Yelkenlinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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