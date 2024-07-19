Balıkesir'de orman yangını (5)

BALIKESİR'DEHASAT YASAĞI KARAKI ALINDI

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan 3 ayrı yangının ardından il genelinde hasat yasağı getirildi. Balıkesir Valiliği tarafından alınan karara, biçerdöver ile hasat ve balya bağlama işlemlerinin aşırı sıcaklardan kaynaklı yangınlara yol açabileceği gerekçe gösterildi. Balıkesir Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde hububat üretim sezonu hasat iş ve işlemleri yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ancak, Balıkesir Meteoroloji İl Müdürlüğünce 19.07.2024 Cuma ve 20.07.2024 Cumartesi günü ilimizde sıcaklığın yüksek seyredeceği bildirilmiş olup, rüzgarın da etkisiyle biçerdöver ile hububat hasadı yapılması durumunda yangın riskinin artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle; tarım arazilerindeki yangın riskinin azaltılması amacıyla, 19.07.2024 Cuma ve 20.07.2024 Cumartesi günü saat 08.00 ile 20.00 arasında biçerdöver ile hububat hasadı ve balya bağlama işlemleri durdurulmuştur. Vatandaşlarımızı ve üreticilerimizi; kesinlikle anız yakmamaları, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanımından kaçınmaları, yol kenarlarına yangına neden olabilecek çöp, sigara izmariti vb. maddeleri bırakmamaları, uyarılara dikkat etmeleri ve görülen olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ivedilikle iletmeleri konusunda duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR Valilik açıklamasında yangınla ilgili de bilgilere yer verildi. Balya makinesinin çalışması sırasında çıktığı saptanan yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi: “Altıeylül İlçesi Paşaköy Mahallesi orman yangını ile mücadele devam ediyor. Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi kırsalında saat 14.08 sıralarında arazi yangını olarak başlayarak ormanlık alanda devam eden yangına; Balıkesir Valiliği koordinasyonunda Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer kurumlardan 6 hava aracı, (4 uçak, 2 helikopter), 29 arazöz, 14 su ikmal, 12 ilk müdahale, 15 hizmet aracı, 6 dozer, 6 greyder, 2 treyler, 6 kepçe, 4 otobüs, 3 toma ve yaklaşık 380 personel ile müdahale devam etmektedir. Paşaköy Mahallesi'nde devam eden yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle İnkaya Mahallesi'nde 92 vatandaşımız tahliye edilerek kamu misafirhanelerine sevk edilmiştir.