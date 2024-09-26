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        Otomobil, önündeki hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde otomobilin önündeki hafif ticari araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:57 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:57
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        Otomobil, önündeki hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı
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        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde otomobilin önündeki hafif ticari araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Edremit-İzmir kara yolu Edremit Koca Seyit Havalimanı kavşağında meydana geldi. Burhaniye'den Edremit yönüne giden Selçuk Demir'in (30) kullandığı 10 RZ 320 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen Sait Saylan'ın (43) kullandığı 10 ANM 468 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Demir'in kullandığı hafif ticari araç kontrolden çıkıp, şarampole düştü. Kazada yaralanan Selçuk Demir, eşi Büşra Demir (28) ile otomobil sürücüsü Sait Saylan ve yanındaki annesi Ulfiye Saylan (67) çevredekiler tarafından araçtan çıkartıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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