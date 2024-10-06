Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ortopedi servisinde tedavi gören kişiyi tabancayla vurdu

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 01:06 Güncelleme: 06.10.2024 - 01:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortopedi servisinde tedavi gören kişiyi tabancayla vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde E.A., Edremit Devlet Hastanesi'nin ortopedi servisinde tadavi gören Emrah İmamoğlu'na tabancayla ateş edip kaçtı. Yaralanan İmamoğlu'nun hayati tehlikesi devam ederken, E.A. polis ekiplerince yakalandı.

        Olay, akşam saatlerinde Edremit Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde meydana geldi. Ortopedi servisinde tedavi görmekte olan Emrah İmamoğlu, hastaneye gelen E.A.'nın tabancalı saldırısına uğradı. Olay anında hastanede panik yaşanırken, E.A. ise olay yerinden kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanan Emrah İmamoğlu, hemen ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan ve hayati tehlikesi devam eden İmamoğlu, Balıkesir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, E.A.’yı ilçede yakalayarak gözaltına aldı.

        Öte yandan Emrah İmamoğlu’nun, 2 gün önce Bostancı Mahallesi’nde yaşanan bir olayda yaralandığı ve bu sebeple hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Beyrut'u bombalıyor
        İsrail, Beyrut'u bombalıyor
        İran'dan İsrail'e: Karşılık veririz
        İran'dan İsrail'e: Karşılık veririz
        İsrail resmen itiraf etti
        İsrail resmen itiraf etti
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Nişantaşı'nda silahlı kavga: 5 yaralı
        Nişantaşı'nda silahlı kavga: 5 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?

        Benzer Haberler

        Ayvalık açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesirspor - Muğlaspor: 0-1
        Balıkesirspor - Muğlaspor: 0-1
        Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de serinlemek için çaya giren bir kişi boğuldu
        Balıkesir'de serinlemek için çaya giren bir kişi boğuldu
        Ayvalık'ta AGD üyelerinden Filistin'e destek açıklaması
        Ayvalık'ta AGD üyelerinden Filistin'e destek açıklaması
        Cezaevi koridorunda bilinci kapalı bulunan hükümlü öldü
        Cezaevi koridorunda bilinci kapalı bulunan hükümlü öldü