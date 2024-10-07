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        Müdür vekilinin cinayet şüphelisi, kız arkadaşının eski eşi teslim oldu (3)

        JANDARMAYIARADIĞI FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI Balıkesir'in Marmara ilçesinde makamında öldürülen İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun cinayet şüphelisi olarak aranan 2 çocuk babası S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 22:28 Güncelleme: 07.10.2024 - 22:30
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        Müdür vekilinin cinayet şüphelisi, kız arkadaşının eski eşi teslim oldu (3)
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        JANDARMAYIARADIĞI FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

        Balıkesir’in Marmara ilçesinde makamında öldürülen İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun cinayet şüphelisi olarak aranan 2 çocuk babası S.A., olaydan 24 saat sonra Çınarlı Mahallesi’nde caddede yürüdüğü sırada jandarma ekiplerini görünce ailesinin işlettiği kafeye giderek telefonla jandarmayı aradı. Jandarma ekiplerine teslim olmak istediğini söyleyen S.A.'nın telefonla görüştüğü anların fotoğrafları ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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