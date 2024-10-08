Balıkesir'de Atatürk heykeline balyozlu saldırı (2)

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline balyozlu saldırı, basın açıklamasıyla protesto edildi. CHP Ayvalık İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen basın açıklamasına CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubesi adına Melda Yücel, İYİ Parti İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu, MHP İlçe Başkanı Hasan Ustalı, Ülkü Ocakları adına Mehmet Kemal Doğrul konuşma yaparak saldırıyı kınadı. Basın açıklamasına katılanlar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.