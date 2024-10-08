Müdür vekilini öldüren şüpheli, boşanma aşamasındaki eşini de tehdit ediyormuş (2)
MARMARAADASI'NDAN JANDARMA BOTUYLA GETİRİLDİBalıkesir'in Marmara ilçesi Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu makamında vurarak öldüren Selçuk Aydoğan (42), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
MARMARAADASI'NDAN JANDARMA BOTUYLA GETİRİLDİ
Balıkesir’in Marmara ilçesi Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu makamında vurarak öldüren Selçuk Aydoğan (42), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aydoğan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Marmara Adası'ndan jandarma botuyla Erdek ilçesi Narlı Mahallesi Limanı'na getirilen Selçuk Aydoğan, buradan Bandırma Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.
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