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        Erdek'te orman yangını 2 saatte söndürüldü; adalara elektrik verilemiyor

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:24 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:25
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        Erdek'te orman yangını 2 saatte söndürüldü; adalara elektrik verilemiyor
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        BALIKESİR’in Erdek ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Yangın nedeniyle Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında elektrikler kesildi.

        Erdek ilçesinin kırsal Narlı Mahallesi Pırnaraki mevkisindeki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 1 helikopter ile 2 yangın söndürme uçağı da alevlere havadan müdahale etti. Yangın 2 saatin sonunda kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının bir bahçedeki anızların yakılmasından dolayı çıktığı belirtildi.

        Yangın nedeniyle Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında elektrik kesintisi yaşandı. Adalara 1 saattir elektrik verilemediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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