Balıkesirspor rotadan çıktı

Oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi alan kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Levent Eriş eleştiri oklarının hedefi oldu. Öte yandan sosyal medyada Amasyaspor maçının son bölümünde Levent Eriş'e yumruk atarak kırmızı kart gördüğü iddia edilen Balıkesirspor'un 19 yaşındaki stoperi Yiğit Epözdemir, bu iddiaları yalanladı.

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