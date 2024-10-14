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        Balıkesirspor rotadan çıktı

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Amasyaspor FK'ya 2-1 mağlup olarak üst üste 2'nci yenilgisini alan Balıkesirspor, 9 puanda kalarak 2 haftada 2'nci sıradan 8'inci basamağa geriledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 13:22 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:25
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        Balıkesirspor rotadan çıktı
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Amasyaspor FK'ya 2-1 mağlup olarak üst üste 2'nci yenilgisini alan Balıkesirspor, 9 puanda kalarak 2 haftada 2'nci sıradan 8'inci basamağa geriledi. Play-Off potası dışında kalan Balıkesirspor, geçen hafta içinde kupada aldığı Kilis Belediyespor yenilgisiyle birlikte 8 günde 3 resmi maçtan boynu bükük ayrıldı.

        Oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi alan kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Levent Eriş eleştiri oklarının hedefi oldu. Öte yandan sosyal medyada Amasyaspor maçının son bölümünde Levent Eriş'e yumruk atarak kırmızı kart gördüğü iddia edilen Balıkesirspor'un 19 yaşındaki stoperi Yiğit Epözdemir, bu iddiaları yalanladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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