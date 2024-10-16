Balıkesir'de, 24 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama kaydı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ‘kasten öldürme’ suçundan 24 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö., evine yapılan baskınla yakalandı. 8 suç kaydı bulunan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 14 fişek, basılı 1 şarjör ve kutu içerisinde 49 adet olmak üzere toplam 64 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, 8 suç kaydı bulunan ve 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. (44), yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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