Tur otobüsü kazasında ölen kadın, Bandırma'da toprağa verildi

AKSARAY'dameydana gelen tur otobüsü kazasında hayatını kaybeden Neriman Çabukçay (78), Balıkesir'in Bandırma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar Köyü girişinde meydana geldi. Balıkesir'den Kapadokya bölgesi Nevşehir'e giden Nurhan Hazer (55) yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü, bariyerlere çarpıp, metrelerce sürüklendikten sonra devrildi. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otobüs içerisindeki 2 sürücü, 1 rehber ve 41 yolcu olmak üzere 44 kişiden Hasan Tunalılar (65), eşi Pembe Tunalılar (62), Leyla Altuntaş (59), Neriman Çabukçay, Rukiye Aydın (51) ve annesi Ünzile Karabacak (69) hayatını kaybetti. 34 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Neriman Çabukçay'ın cenazesi, Balıkesir'in Bandırma ilçesine getirildi. Çabukçay'ın cenazesi, ikindi vakti Yeni Çınarlı Camisi'nde kılınan namaz sonrası Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş ile Çabukçay'ın yakınları katıldı.