Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Motosikletin çarptığı yayanın öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Türkan Balcı'nın (62) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:20 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletin çarptığı yayanın öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Türkan Balcı’nın (62) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaza, 31 Temmuz’da İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Türkan Balcı’ya, Yusuf T.'nin (24) kullandığı 10 NT 686 plakalı motosiklet çarptı. Motosikletten düşen 2 kişi ile yola savrulan Balcı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Balcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Türkan Balcı burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazada hafif yaralanan 2 kişiden motosiklet sürücüsü Yusuf T. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçen Türkan Balcı’ya otomobil sürücülerinin durarak yol verdiği, plastik bariyerlerle bölünen yolun diğer tarafına geçtiğinde ise hızla gelen motosikletin çarptığı görüldü.

        59 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanan Yusuf T. 'nin, 27 Eylül’de görülen ilk duruşmada, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Balcı’nın ailesi, adli tıp ve bilirkişi raporu dosyaya eklenmeden, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

        BİLİRKİŞİ RAPORUNDA SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU

        Bilirkişi raporunda, motosiklet sürücüsünün yaya geçidinde yavaşlamadığı ve yayaya yol vermediği gerekçesiyle kusurlu olduğu belirtildi. Diğer araçların Türkan Balcı’ya yol verdiğine dikkat çekilen raporda, motosiklet sürücüsünün yavaşlamaması ve fren izi bulunmamasına dikkat çekilirken, Balcı’nın çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 8 metre savrulduğu da kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        TUSAŞ şehitlerine veda! Taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı
        TUSAŞ şehitlerine veda! Taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Korkma!
        Korkma!
        Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in oğluyla ilgili yeni karar!
        Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in oğluyla ilgili yeni karar!
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        Portekiz'den 35 yaş altındakilere vergi kolaylığı
        Portekiz'den 35 yaş altındakilere vergi kolaylığı
        İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü
        İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü
        Merkez rezervlerinde rekor
        Merkez rezervlerinde rekor
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"

        Benzer Haberler

        Balıkesirli taksicilerden teröre tepki konvoyu
        Balıkesirli taksicilerden teröre tepki konvoyu
        Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
        Gönen'de kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
        Gönen'de kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
        Türkiye'de 750 bin ton sofralık zeytin, 475 bin ton da zeytinyağı rekoltesi...
        Türkiye'de 750 bin ton sofralık zeytin, 475 bin ton da zeytinyağı rekoltesi...
        Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor
        Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor
        Ayvalık'taki iki metruk evde çıkan yangın söndürüldü
        Ayvalık'taki iki metruk evde çıkan yangın söndürüldü