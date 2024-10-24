Motosikletin çarptığı yayanın öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Türkan Balcı’nın (62) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 31 Temmuz’da İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Türkan Balcı’ya, Yusuf T.'nin (24) kullandığı 10 NT 686 plakalı motosiklet çarptı. Motosikletten düşen 2 kişi ile yola savrulan Balcı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Balcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Türkan Balcı burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazada hafif yaralanan 2 kişiden motosiklet sürücüsü Yusuf T. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçen Türkan Balcı’ya otomobil sürücülerinin durarak yol verdiği, plastik bariyerlerle bölünen yolun diğer tarafına geçtiğinde ise hızla gelen motosikletin çarptığı görüldü. 59 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILDI Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanan Yusuf T. 'nin, 27 Eylül’de görülen ilk duruşmada, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Balcı’nın ailesi, adli tıp ve bilirkişi raporu dosyaya eklenmeden, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.