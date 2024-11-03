Balıkesirspor - Etimesgut Belediyespor: 0-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, üst üste 2 galibiyetin ardından yeni teknik direktörü Veyis Kanber yönetimindeki ilk maçta evinde Etimesgut Belediyespor ile yenişemedi. Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki mücadele golsüz bitti. Kırmızı-beyazlı ekip bu sonuca rağmen 16 puanla Play-Off hattındaki yerini korudu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.